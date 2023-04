Germania: estremisti di destra provano a radicalizzare giovani su piattaforme di gioco online (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania, su Roblox vi sono scenari che simulano attentati con movente razzista. Poiché su questa piattaforma non è possibile effettuare telefonate o scambiare immagini nelle chat, gli utenti comunicano tramite altri canali come il servizio di messaggistica Discord. Su tale sito “Swr” si è imbattuta in “numerosi slogan nazisti, svastiche e istruzioni su come costruire bombe. Attualmente sotto processo presso il tribunale distrettuale di Potsdam con l'accusa di pianificare un attentato con matrice di estrema destra, un giovane, minorenne al momento dell'arresto, si sarebbe radicalizzato su Internet. Per “Svr”, l'imputato era membro della chat “Divisione armi della morte”, paragonabile a una cellula di terroristi di estrema destra. Secondo l'Ufficio di polizia criminale del Baden-Wuerttemberg, si sono radicalizzati su Roblox due minori che su Whatsapp hanno condiviso simboli nazisti e si sono informati su come procurarsi delle armi. Sia Roblox sia Discord hanno comunicato che intendono prendere provvedimenti contro gli utenti di estrema destra. La piattaforma ha cancellato alcuni contenuti, tra cui uno scenario di gioco in cui ci si poteva arruolare nella Wehrmacht, le forze armate della Germania nazionalsocialista. Discord ha comunicato che vieterà “immediatamente” l'accesso ai sostenitori della destra radicale. Tuttavia, a oggi, i profili su cui sono apparsi immagini di estrema destra e istruzioni per fabbricare ordigni esplosivi risultavano ancora online. (Geb)