Migranti: Kelany (Fd'I), con dichiarazione stato emergenza governo mostra coraggio

- "Bene la dichiarazione dello stato di emergenza per la questione immigrazione. Il governo ha assunto l'unica decisione possibile e di responsabilità in un momento storico in cui gli sbarchi sono esponenzialmente aumentati a causa di una serie di fattori indipendenti dall'Italia, non ultime la guerra russo Ucraina e le particolari condizioni geopolitiche nell'area mediterranea. Lo stato di emergenza consente di fornire soluzioni tempestive sul piano della gestione dei migranti sia nelle immediatezze degli sbarchi che nella gestione territoriale". Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia, Sara Kelany, che aggiunge: "Questo governo ha mostrato coraggio e prontezza nell'affrontare un fenomeno le cui proporzioni sono destinate ad aumentare con l'arrivo della bella stagione. Mentre si lavora per portare l'Europa a ritenere il problema migratorio un problema comune, si adottano soluzioni immediate ed emergenziali che consentiranno di arginare le dinamiche disfunzionali legate all'enorme pressione migratoria cui è soggetta la nazione. Mai con i governi precedenti avevamo visto tanta rapidità di azione sul tema".(Com)