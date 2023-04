Lavoro: Urso, occupazione cresciuta più in Italia che in Francia e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “In questi cinque mesi di governo l’occupazione è cresciuta più in Italia che in Germania e Francia e, nei primi mesi del 2023, abbiamo raggiunto il livello record di occupazione da quando l’Istat fa le sue previsioni: c’è molto da fare ma la tendenza è buona e stiamo recuperando rispetto agli altri”. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera su Rai1. “L’economia italiana, le imprese e la società italiana, si sono dimostrate più resilienti di altre economie dei Paesi europei, fra cui Germania e Francia, rispetto a cui abbiamo avuto dati migliori”, ha aggiunto il ministro ricordando che “il modello italiano, per alcuni versi, è un vantaggio”.(Rin)