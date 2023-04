L'Aquila: "Voci d'Abruzzo", gli studenti del Liceo Vico raccontano l'emigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà presentato domani, mercoledì 12 aprile, alle ore 10:30, nella sala consiliare del comune di Sulmona, in provincia de L'Aquila, il volume bilingue italiano-inglese Voci d'Abruzzo-Voices of Abruzzo realizzato dagli studenti della classe VG Liceo delle Scienze Umane "Giambattista Vico". Si tratta di una raccolta di storie di emigrazione, realizzata dagli studenti nel corso dell'ultimo triennio, sotto la guida e il coordinamento delle docenti Carolina Lettieri, Vanessa Romanelli e Anna Lucia Cardinali. Le storie sono quelle raccolte dalla viva voce di abruzzesi emigranti dalla Valle Peligna in Canada e negli Stati Uniti dai quindici studenti-autori del volume: Fernando Barone, Gaia Borrelli, Arianna Cardinale, Anastasia Colella, Chiara D'Alessandro, Sara Di Carlantonio, Davide Di Cesare, Anna Di Marzo, Daniele Gentile, Sara Mariani, Asia Musti, Rinesa Osmanaj, Alessandra Pallozzi, Alessia Pelino e Giulia Zito. Completano e arricchiscono il volume i contributi del dirigente scolastico del polo liceale "Ovidio", Caterina Fantauzzi, delle docenti che hanno coordinato la ricerca, di Franco Ricci, già docente dell'Università di Ottawa mancato lo scorso anno, di Luisa Taglieri, ricercatrice di politiche di genere all'Università dell'Aquila e del giornalista Goffredo Palmerini. (segue) (Gru)