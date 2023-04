Torino: due nuove apparecchiature per diagnostica e cura dei tumori al Mauriziano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ospedale Mauriziano di Torino ha inaugurato oggi due nuove apparecchiature che consentiranno di migliorare la diagnostica e la cura dei tumori.Si tratta di un tomografo a tecnologia ibrida, che permetterà di localizzare la malattia e un acceleratore lineare TrueBeam, che permetterà di eseguire trattamenti di radioterapia di altissima precisione. "Oggi all’ospedale Mauriziano di Torino per l'avvio di due nuove apparecchiature che migliorano la cura dei pazienti - ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio -. La Regione Piemonte continua a investire nella sanità pubblica di eccellenza per mettere a disposizione dei pazienti macchinari sempre più moderni. Anche dietro le tecnologie più avanzate c'è la grande professionalità dei nostri medici, infermieri, sanitari e tecnici a cui va il nostro ringraziamento per il grande e quotidiano impegno", ha concluso. (Rpi)