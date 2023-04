Lazio: assessore Servizi sociali, ok a proroga per termine sperimentazione dei centri polivalenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata la proroga, a carattere non oneroso per la Regione Lazio, di ulteriori 6 mesi per il termine della sperimentazione dei Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico e altre disabilità con bisogni complessi di cui alla Dgr 473/2021 e successivo Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale 21 settembre 2021 n. G11279. Lo dichiara in una nota l’assessore regionale a Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore e Servizi alla persona, Massimiliano Maselli. "I Centri polivalenti - aggiunge - sono centri socio-assistenziali innovativi, da intendersi come servizi diffusi sul territorio nella loro capacità di attuazione e di offerta di pluralità di interventi, ai fini del progetto di vita di giovani e adulti con Asd ed altre disabilità con bisogni complessi. Le finalità generali dei Centri Polivalenti sono quelle di favorire percorsi personalizzati di inclusione sociale, volti alla capacitazione della persona in condizione di disabilità, alla valorizzazione e sviluppo delle competenze, al potenziamento delle autonomie e delle capacità di autodeterminazione, al miglioramento della qualità della vita; sostenere attività finalizzate alla piena partecipazione alla vita sociale e di comunità, con azioni di promozione di un approccio di welfare di comunità che supporti il progetto di vita della persona e contemporaneamente attivi processi generativi della comunità di riferimento; sostenere l’avvio di percorsi confacenti alle aspirazioni e alle attitudini soggettive, propedeutici anche all’inserimento lavorativo nel rispetto della normativa regionale e nazionale di riferimento, e favorire la sperimentazione di azioni sui contesti lavorativi, predisponendo ambienti inclusivi che sappiano rispondere al meglio alle necessità di accompagnamento".(Com)