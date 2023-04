Def: Pella (FI), giudizio positivo, con taglio cuneo si va in giusta direzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il parlamentare si tratta di "un intervento estremamente positivo, che potrà essere affiancato da ulteriori misure per incrementare il potere d'acquisto dei lavoratori senza gravare sulle imprese. Un esempio è il bonus 3.000 euro, introdotto dal Decreto Aiuti Quater per il 2022, che ha dato la possibilità ai datori di lavoro di inserire in busta paga ai propri dipendenti un aiuto esentasse contro il caro bollette". Una misura, aggiunge, che "è stata apprezzata da tutti, e che è servita a dare una risposta immediata all'emergenza scaturita dall'aumento dei costi dell'energia. Poi ci sono i giovani: la legge di bilancio, grazie al grande lavoro portato avanti da Forza Italia, ha previsto una decontribuzione parziale per le assunzioni degli under 35. Il prossimo passo dovrà essere la detassazione e la decontribuzione totale dello stipendio. Lo abbiamo promesso e ci impegneremo per realizzarlo al più presto", conclude. (Com)