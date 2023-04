Terzo Polo: Gelmini (Azione), percorso non può interrompersi, concentrarsi su regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- “Il progetto che abbiamo avviato per il Terzo polo non può interrompersi, in primo luogo per rispetto verso quegli elettori che, un mese dopo la nascita della lista unitaria, ci hanno riconosciuto come alternativa seria agli opposti populismi”. Lo afferma Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione, che in una nota aggiunge: “Dobbiamo concentrarci sulla proposta politica e sulle regole ed evitare che il complesso confronto che legittimamente precede la nascita di un partito unico venga travisato”. L’obiettivo e i tempi per la nascita del nuovo soggetto “sotto la guida di Carlo Calenda sono già stati condivisi: ora si tratta di precisare rapidamente le modalità, perché è evidente che la nascita del partito unico presuppone che i nostri singoli soggetti di provenienza vengano sciolti”, conclude Gelmini. (Rin)