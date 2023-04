© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e gli assessori regionali Romano La Russa (Sicurezza e protezione civile) e Franco Lucente (Trasporti e mobilità sostenibile) sottoscrivono un protocollo d'intesa con le Forze dell'ordine e le Forze armate per la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico.Palazzo Lombardia, ingresso N1, Belvedere 39° piano, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 11)Gli assessori regionali Paolo Franco (Casa e housing sociale) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e opere pubbliche) partecipano alla cerimonia celebrativa del 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato.IPIA “Cesare Pesenti”, via Ozanam, 27 Bergamo (ore 11)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipa alla presentazione e inaugurazione di "Salon Bite&go", percorso espositivo in programma nella sede della Regione dal 12 al 20 aprile.Palazzo Lombardia, ingresso NP, via Restelli (ore 18)VARIEConvegno sistema moda Italia - il welfare nel settore della moda - il Welfare contrattuale che guarda al futuro. Intervengono, tra gli altri: Sergio Tamborini, presidente sistema moda Italia; Giovanni Brugnoli, presidente previmoda e vice presidente Confindustria per il capitale umano; Gianluca Brenna, presidente Sanimoda; Raffaele Salvatoni, segretario nazionale femca CislSala convegni Intesa Sanpaolo piazza Belgioioso, 1 (ore 10)Cefriel General Meeting 2023 - "Il senso del lavoro" organizzato da Cefriel, centro di innovazione digitale fondato nel 1988 dal Politecnico di Milano. Intervengono, tra gli altri, Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano; Letizia Barbi, responsabile risorse umane Allianz Italia; Cristina Tajani, presidente anpal servizi; Marco Bentivogli, fondatore base Italia.IBM studios, piazza Gae Aulenti, 10 (ore 10)Colazione stampa per la presentazione del Salone del Mobile. Intervengono: Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile.Milano, Claudio Feltrin, Presidente di FederlegnoArredo e Gianfranco Marinelli, Presidente di Federlegno Arredo Eventi.Ristorante Horto, Via San Protaso 5, ore (13)Convegno "L'evoluzione dell'assetto organizzativo di impresa: fra responsabilità e nuove opportunità" organizzato da Aidda con Unicredit. Intervengono, tra gli altri: Antonella Giachetti, Presidente Nazionale Aidda; Nicola Canessa, Studio Cba; Daniele Cesaro, Head of ESG Italy UniCreditArchivio della Veneranda Fabbrica del Duomo, Sala dei Milanesi, Piazza del Duomo 20 (ore 15)Tavola rotonda Sice Previt, Assimpredil Ance, AIDAF - Building Innovation: l'impresa familiare di fronte alla sfida dell'innovazione. Intervengono: Marina Puricelli, Docente Senior SDA Bocconi; Regina De Albertis, Presidente Assimpredil Ance; Giovanna Gregori, Consigliere Delegato Aidaf; Fiorenzo Galli, Direttore Generale Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Via Olona, 6 (ore 16:30)Presentazione dell'opera “Aperta parentesi di Franco Mazzucchelli, una collaborazione tra Milano Arte Pubblica e Triennale Milano. Oltre all'artista, sono presenti: Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano, e Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 16 (ore 18)No all’autonomia disuguagliante, incontro promosso da Anpi e Cgil. Intervengono, tra gli altri: Massimo Bonini, segretario generale Cgil Milano; Maria Agostina Cabiddu, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Datsu – Dipartimento architettura e studi urbani, Politecnico di Milano; Roberto Cenati, presidente Anpi Comitato regionale Lombardia;Alessandro Pagano, Segretario generale della CGIL Lombardia.Camera del Lavoro di Milano, corso di porta Vittoria, 43 (ore 18)Vernissage per la personale di Saverio Polloni “Occhio Animale”Maurizio Nobile Fine Art, Via Santo Spirito, 7 (ore 18) (Rem)