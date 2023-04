Italia-Tunisia: domani a Roma ministro Esteri Ammar, in serata cena con Tajani e giovedì bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, è atteso per domani a Roma, per prendere parte - giovedì 13 - al bilaterale con il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Lo riferiscono fonti tunisine. Nella serata di domani Ammar avrà una cena con Tajani e con il commissario europeo per l'Allargamento e la politica di vicinato, Oliver Varhelyi. L'incontro di giovedì, che si chiuderà con una conferenza stampa dei due ministri, permetterà di ripassare i principali temi dell'agenda politica bilaterale. L'Italia è oggi il primo partner commerciale del Paese nordafricano, ed è presente con oltre 900 aziende che danno lavoro a circa 70mila persone. Dal 2024, la compagnia Terna costruirà Elmed, un cavo sottomarino elettrico da 240 chilometri che unirà per la prima volta i due Paesi, e i due continenti. Centrale rimane il tema della gestione dei migranti: nel 2022, sulle coste italiane sono sbarcate 32.000 persone in arrivo dalla Tunisia, il 60 per cento in più su anno. nei primi mesi del 2023 gli arrivi hanno già superato quota 12mila, con una componente sempre più accentuata di migranti sub-sahariani che conferma l'evoluzione della Tunisia sempre più come Paese di transito. Il governo italiano è al lavoro per rafforzare la cooperazione sulla sicurezza, anche tramite l'acquisto di nuovi equipaggiamenti, avviare un'efficace azione di rimpatri e concludere intese che permettano di aumentare le quote di flussi regolari in base a quanto previsto dall’ultimo decreto flussi. Tajani, che si era recato a gennaio a Tunisi con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, aveva annunciato l'organizzazione di di un business forum nel 2023 che si concentrerà in alcuni settori di particolare interesse per Italia e Tunisia quali il tessile, le rinnovabili e la meccanica. Grazie a un approccio globale di cooperazione, dalla sicurezza, alla formazione professionale e all'occupazione, è inoltre in corso di preparazione una missione sulla sicurezza alimentare che fa seguito ad una missione della Direttrice della Cooperazione italiana a Tunisi dei primi di marzo. Su questo sfondo, l’Italia sta sostenendo la Tunisia nel delicato negoziato con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per un prestito da 1,9 miliardi. (Res)