Ue: Macron inizia visita nei Paesi Bassi ribadendo la necessità di autonomia strategica

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha iniziato oggi all’Aja la visita di Stato di due giorni nei Paesi Bassi, tenendo un discorso, interrotto da alcuni contestatori, presso l’istituto di ricerche Nexus. Il viaggio di Macron arriva subito dopo quello in Cina, insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e a pochi giorni dall’intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" e ad altri media, in cui il presidente francese ha ribadito la necessità di lavorare per una reale autonomia strategica dell’Europa, scatenando un dibattito in merito al "disaccoppiamento" degli interessi di Bruxelles e degli Stati membri da quelli di Washington. Nel corso della visita nei Paesi Bassi, su invito del re Guglielmo Alessandro, Macron incontrerà il primo ministro olandese Mark Rutte, con cui discuterà proprio di questi temi, legati ai settori dell’energia, dell’alta tecnologia e della difesa. I due leader dovrebbero del resto annunciare una serie di accordi in materia di semiconduttori, computer quantistici ed energia nucleare, oltre a un “patto per l’innovazione e la crescita sostenibile” che vedrà la partecipazione di imprese dei due Paesi. (segue) (Frp)