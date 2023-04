Ue: Macron inizia visita nei Paesi Bassi ribadendo la necessità di autonomia strategica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del discorso tenuto oggi pomeriggio, Macron ha ripreso i temi delle scelte future dell’Unione europea, rivendicando l’autonomia decisionale su questioni cruciali. L’Europa, secondo il titolare dell’Eliseo, deve modellare il proprio destino scegliendo i suoi "interlocutori". “Dobbiamo provare a prendere delle decisioni invece di subire delle regole", ha affermato il capo dello Stato. Durante la crisi del coronavirus "abbiamo capito che eravamo dipendenti per un gran numero di medicinali e un gran numero di cose", ha continuato il presidente, spiegando che è necessario "ridurre questa dipendenza per rafforzare la nostra identità e la nostra sovranità". Al contempo, tra i Paesi membri dell'Unione europea c'è bisogno di una maggiore "reciprocità". L’Europa, ha proseguito Macron, deve avere il diritto di applicare il protezionismo, perché “se i nostri interessi strategici dovessero correre il rischio di essere compromessi dovremmo prendere delle azioni. In particolare, Macron ha indicato i settori più delicati evocando la cybersicurezza, le infrastrutture" e "ovunque ci siano vulnerabilità" o la sicurezza europea risulti essere "in pericolo". Questa parte del discorso riporta all’incontro che il presidente avrà domani con i rappresentanti dell’azienda olandese Asml, a cui il governo dell’Aja ha impedito di esportare i macchinari per la produzione di chip avanzati alla Cina. (segue) (Frp)