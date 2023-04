Ue: Macron inizia visita nei Paesi Bassi ribadendo la necessità di autonomia strategica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non si può difendere l'identità e il modello europeo se non si è competitivi”, ha rilevato Macron, secondo cui si deve lavorare sulla "semplificazione della regolamentazione" in Europa, prima di insistere sul tema dell'istruzione. Il presidente francese ha infine auspicato un "lavoro congiunto" per riunire tutti gli attori europei, dagli Stati membri alle agenzie di sviluppo, passando per la Banca europea di investimento (Bei) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). "La trasformazione dell'Unione europea è stata molto rapida" e richiede "una politica che va al di là" di quella puramente "commerciale", ha affermato il capo dello Stato. "Dobbiamo rafforzare il ruolo dei nostri strumenti e del nostro coordinamento", ha poi aggiunto il Macron, spiegando che l'Europa deve avere "meccanismi chiari in caso di conflitto". (Frp)