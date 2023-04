Usa-Ucraina: Blinken sente omologo, ribadito sostegno incrollabile di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha ribadito il sostegno “incrollabile” di Washington all’Ucraina, durante una telefonata con l’omologo di Kiev, Dmytro Kuleba. In un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, il capo della diplomazia ucraina ha affermato che Blinken ha “contestato in maniera veemente qualsiasi dubbio in merito alla capacità dell’Ucraina di vincere la guerra” con la Russia. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, rimangono “un partner fidato dell’Ucraina, e sono determinati ad aiutare la nostra vittoria e il raggiungimento della pace”. La telefonata è stata organizzata dopo che numerosi documenti di intelligence Usa, molti dei quali relativi alle capacità militari e alla strategia di Kiev in vista della controffensiva che dovrebbe partire in primavera, sono trapelati su una serie di piattaforme social, come Twitter, Telegram e Discord, una piattaforma di messaggistica e teleconferenza utilizzata per i giochi online. (Was)