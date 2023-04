Def: Foti (Fd'I), con governo Meloni si realizzano obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Taglio del cuneo fiscale di oltre 3 miliardi, riduzione delle aliquote Irpef, sconti da applicare in bolletta per il contrasto del caro energia. Ecco alcune delle misure introdotte dal Documento di Economia e Finanza del 2023 approvato dal Consiglio dei Ministri. Il Governo Meloni ha le idee chiare per il rilancio della Nazione e l'approvazione del Def ne è l'ennesima prova". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, secondo cui i numeri del documento "ci dicono che la crescita c'è ed è migliore rispetto alle aspettative. Inoltre, come già nel 2022, il Def del Governo Meloni punta alla riduzione del rapporto debito/Pil progressivamente nel 2023 fino a raggiungere il 140,4% nel 2026. Una diminuzione che, coerentemente agli obiettivi indicati nello scenario programmatico, attesta che con questo esecutivo si cambia passo: non si fanno i numeri, si realizzano obiettivi", conclude il capogruppo.(Rin)