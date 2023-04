© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno una persona è morta a seguito di una sparatoria avvenuta oggi a Washington, fuori da una agenzia di pompe funebri. La polizia locale non ha fornito un numero preciso delle vittime, ma ha confermato la morte di una persona e il trasferimento in ospedale di almeno due feriti, in condizioni critiche. (Was)