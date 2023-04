Brasile-Cina: Lula vola a Pechino per rafforzare le relazioni con il primo partner commerciale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della visita, inoltre, il Brasile potrebbe firmare l'adesione all'iniziativa di investimenti globali nelle infrastrutture del governo della Cina della Nuova via della seta, come dichiarato dal consigliere speciale per la politica estera della presidenza del Brasile, Celso Amorim, in un'intervista a "Valor Economico". "Non ho pregiudizi e non vedo alcun danno politico rispetto all'adesione", ha dichiarato, precisando di non vedere "un'opzione preferenziale per la Cina rispetto agli Stati Uniti" nella decisione di aprirsi all'opportunità. La Cina ha proposto per la prima volta l'adesione del Brasile nel 2013, quando l'iniziativa è stata lanciata. Da allora la Nuova via della seta si è diffusa in tutto il sud America, dove solo Brasile e Colombia non hanno ancora aderito. (segue) (Brb)