Brasile-Cina: Lula vola a Pechino per rafforzare le relazioni con il primo partner commerciale (7)

- La Cina, d'altronde, è già oggi il primo partner commerciale del Brasile. Nel 2022, la Cina ha importato oltre 89,7 miliardi di dollari di prodotti brasiliani, in particolare soia e minerali, ed ha esportato quasi 60,7 miliardi di dollari nel mercato interno. Il volume scambiato, 150,4 miliardi di dollari, è cresciuto di 21 volte dalla prima visita di Lula nel Paese, nel 2004. Nel 2022, il prodotto brasiliano più venduto sul mercato cinese è stata la soia, con il 36 per cento delle esportazioni totali, seguita dal minerale di ferro con il 20 per cento e dal petrolio con il 18 per cento. Il profilo delle esportazioni è leggermente cambiato a gennaio e febbraio 2023, con il petrolio in testa al 23 per cento, seguito da soia (22 per cento) e minerale di ferro (21 per cento). (segue) (Brb)