Brasile-Cina: Lula vola a Pechino per rafforzare le relazioni con il primo partner commerciale (8)

- Tra i temi in agenda non mancherà la guerra in Ucraina. Nel corso di una recente intervista con "Brasil 247" Lula ha dichiarato che intende parlare del conflitto in Ucraina con l'omologo cinese Xi Jinping. "Parlerò con Xi Jinping, perché la Cina è un Paese estremamente importante, che può avere una discussione più seria con gli Stati Uniti in merito al conflitto. Ho già detto a Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz che il Brasile è disposto a fare qualsiasi sforzo per garantire la pace. La prima cosa che bisogna fare è fermare la guerra", ha detto il presidente. In dichiarazioni che hanno suscitato scalpore, Lula ha esortato il governo dell’Ucraina a cedere la Crimea alla Russia, perché “non può avere tutto”. Il presidente russo Vladimir Putin "non può impadronirsi del territorio dell'Ucraina", ha detto Lula durante un recente incontro con i giornalisti a Brasilia. "Nemmeno Zelensky può volere tutto", ha continuato. "Il mondo ha bisogno di tranquillità. Dobbiamo trovare una soluzione". Parole subito censurate dal portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Oleh Nikolenko, secondo cui l'Ucraina non intende cedere la Crimea alla Russia. (Brb)