Ue: Macron, identità e modello europeo si difendono se si è competitivi

- Non si può difendere l'identità e il modello europeo se non si è competitivi. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante i discorso tenuto a L'Aia, nell'istituto di ricerca Nexus. Macron ha sottolineato l'importanza di una "semplificazione della regolamentazione" in Europa, prima di insistere sul tema dell'istruzione. "Per essere competitivi abbiamo bisogno di talenti", ha detto. In questo contesto Macron ha anche evocato l'importanza di un'immigrazione di persone specializzate verso il Continente. (Frp)