Usa: Yellen, spero di poter andare in Cina non appena sarà possibile

- La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, spera di potersi recare in visita in Cina, non appena sarà possibile. Durante una conferenza stampa organizzata a Washington in occasione delle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, l’ex governatrice della Federal Reserve non ha comunque fornito una data o una finestra temporale per un suo possibile viaggio a Pechino. “Il presidente Joe Biden ha recentemente ribadito l’importanza di mantenere aperti i canali di comunicazione tra i nostri Paesi, e spero di poter andare in Cina non appena sarà possibile”, ha detto. (Was)