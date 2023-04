Rifiuti: Milani (Fd'I), Pd spaccato su termovalorizzatore di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neo membro della segreteria del Partito democratico, Paolo Ruotolo, "dice chiaramente che Elly Schlein non è d'accordo sulla realizzazione del termovalorizzatore di Roma invocando una diversa visione ambientalista, e scaricando di fatto sul sindaco Gualtieri ogni responsabilità visto che è lui ad essere stato eletto dai cittadini. Ma la crepa è ora ufficiale, due visioni antitetiche rispetto al tema rifiuti contrappongono ormai apertamente le posizioni del sindaco di Roma e il suo partito guidato da Elly Schlein". Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia, Massimo Milani. (Com)