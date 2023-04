Def: Confesercenti, obiettivi alla portata dell'Italia ma rischi da erosione potere d'acquisto e ritardi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tasso di crescita dell’1 per cento quale quello prospettato dal Def "è senz’altro alla portata della nostra economia, che ha dimostrato grande solidità nel corso della crisi Covid, così come lo scorso anno in presenza del formidabile rialzo dei prezzi dell’energia. Ma l'erosione del potere d'acquisto delle famiglie e i ritardi sul Pnrr rischiano di compromettere gli andamenti economici del 2023". Lo sottolinea Confesercenti. "La spinta del turismo, che nonostante il persistere di alcune criticità mai risolte - a partire dall'annosa questione della destagionalizzazione - sta recuperando i livelli pre-pandemia, potrebbe contribuire in modo decisivo a conseguire il risultato di crescita atteso dal governo. Tuttavia, non possiamo mancare di sottolineare l'ostacolo posto dalla perdita di potere d’acquisto delle famiglie, che si protrarrà per tutto l’anno e che, secondo le nostre valutazioni, porterà a una caduta del volume delle vendite al dettaglio pari al -2,5 per cento. Le prospettive dei consumi restano quindi assai più deboli di quelle del Pil e questo è un elemento di grande fragilità per il quadro programmatico assunto nel Def: bisognerà fare dunque il possibile per evitare una frenata della spesa delle famiglie. Il secondo rischio sta invece nell’eventualità che non si riesca ad accelerare i tempi di attuazione del Pnrr, che proprio a causa del ridotto dinamismo dei consumi costituisce un fondamentale elemento di sostegno della domanda interna. Stimiamo che le difficoltà incontrate nell’implementare il Piano abbiano già determinato una perdita di Pil dello 0,4 per cento nel 2022, pari a 7,6 miliardi di euro di minore crescita. E nel 2023 potrebbero costarci ulteriori 5,6 miliardi di euro di aumento del Pil”. (Com)