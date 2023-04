© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella scuola primaria, il 14 per cento degli alunni è di origine straniera, con picchi regionali del 25 per cento. Quanti di questi bambini non hanno la possibilità di avere la cittadinanza italiana? Dargliela non è una questione di destra o sinistra, è una questione di giustizia". Lo scrive su Twitter il senatore del Partito democratico, Carlo Cottarelli. (Rin)