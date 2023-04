Argentina: Fmi, stime di crescita 2023 tagliate allo 0,2 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni più rosee fatte a gennaio per l'anno in corso vengono trasferite al 2024, quando il Pil dovrebbe crescere del 2 per cento e l'inflazione fermarsi al 60,1 per cento. Nella regione America Latina e Caraibi la crescita passerà dal 4 per cento del 2022 all’1,6 per cento nel 2023, per tornare a salire al 2,2 per cento nel 2024. La stima regionale per il 2023 è corretta al ribasso dello 0,2 per cento rispetto alla previsione diffusa a gennaio, mentre il dato per il 2024 è rivisto al rialzo dello 0,1 per cento. A livello globale, secondo il Fondo, la crescita rallenterà dal 3,4 per cento del 2022 al 2,8 per cento nel 2023. Per il 2024 il tasso stimato sale al 3 per cento. (segue) (Was)