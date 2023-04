Argentina: Fmi, stime di crescita 2023 tagliate allo 0,2 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio del 2023, segnalava Indec, l'attività economica dell'Argentina (Emae) è cresciuta dello 0,3 per cento rispetto a dicembre del 2022, prima ripresa dopo quattro mesi di calo, e del 2,9 per cento su anno. L'incremento annuale, pur ribaltando il -1 per cento registrato a dicembre, è considerato non incoraggiante visto il +5,2 per cento con cui si era chiuso il 2022. Una dinamica che conferma le preoccupazioni degli analisti per l'anno in corso, soprattutto considerando l'allarme creato dalla siccità e le sue ricadute sull'attività agricola, asset cruciale dell'economia argentina. Delle 16 attività comprese nel rapporto, 14 hanno registrato incrementi annuali, a partire da quella peschiera con un +81,2 per cento. Il settore con maggiore incidenza è stato quello dell'industria manifatturiera, cresciuto del 7,1 per cento. Le note dolenti arrivano proprio dal comparto dell'agricoltura e allevamento, in calo del 15,5 per cento su anno. (segue) (Was)