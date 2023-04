Def: Mef, quadro resta incerto, ma economia italiana è resiliente e vitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su proposta del ministro dell’Economia e finanze, Giancarlo Giorgetti, il Consiglio dei ministri approva il Documento di economia e finanza (Def) del 2023 per il triennio 2024-2026. Il Def tiene conto di un quadro economico-finanziario che, nonostante l’allentamento negli ultimi tempi degli effetti negativi derivanti dalla pandemia e dal caro energia, rimane incerto e rischioso a causa della guerra in Ucraina, di tensioni geopolitiche elevate, del rialzo dei tassi di interesse ma anche per l’affiorare di localizzate crisi nel sistema bancario e finanziario internazionale. È quanto si legge in una nota del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef). In questo contesto, l’economia italiana continua a mostrare una notevole dose di resilienza e vitalità. Il 2022 si è chiuso con il Pil in aumento del 3,7 per cento e, nonostante il rallentamento congiunturale della seconda metà dell’anno, i più recenti indicatori, tra cui gli indici di fiducia di famiglie e imprese, segnalano che nei primi mesi del 2023 l’economia del Paese ha ripreso a crescere. (segue) (Rin)