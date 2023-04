Rifiuti: Marotta (Avs), ok idea referendum per termovalorizzatore ma si faccia discussione vera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’idea di fare un referendum sul termovalorizzatore di Roma "è assolutamente condivisibile" ma "l'auspicio è che la discussione su una eventuale consultazione non sia solo una coda del congresso del Partito democratico ma si trasformi in una proposta vera a tutela della qualità della vita dei cittadini". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Lazio, Claudio Marotta dell'Alleanza verdi sinistra. "La partecipazione popolare rappresenta sempre un bene prezioso da alimentare - spiega -. Sul merito, per noi la stella polare rimane la direttiva europea sui rifiuti del 2018 e la nostra contrarietà alla creazione di un inceneritore nella Capitale è sempre stata palesata in una dialettica politica chiara e leale. Crediamo che dare la possibilità ai cittadini di esprimersi sulla questione sia senza dubbio la soluzione più corretta. Investire nei percorsi di democrazia partecipativa può rafforzare qualsiasi tipo di decisione - aggiunge -. L’auspicio è che la discussione su una eventuale consultazione non sia solo una coda del congresso del Partito democratico ma si trasformi in una proposta vera a tutela della qualità della vita dei cittadini e dell’ambiente in cui noi tutti viviamo".(Com)