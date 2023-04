Equo compenso: Lollobrigida, primo passo per riforma organica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Soddisfazione per l'approvazione definitiva della legge sull'equo compenso, fortemente voluta dal presidente Meloni, per garantire tutele per il comparto dei professionisti italiani. Assicurare una giusta remunerazione è un diritto costituzionalmente garantito e con questo provvedimento puntiamo a contrastare quei meccanismi che, in questi anni, hanno portato la committenza più forte a prevalere sul principio dell'equo compenso. Questa norma rappresenta il primo passo verso una riforma organica del mondo dei lavoratori che passerà attraverso la formazione, l'orientamento e l'accesso alla professione. Fratelli d'Italia considera i professionisti un modello sociale e valoriale da tutelare". Lo dichiara il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. (Rin)