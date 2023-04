Def: Mef, tre miliardi di deficit per taglio cuneo fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di una stima di deficit tendenziale per l’anno in corso pari al 4,35 per cento del Pil, il mantenimento dell’obiettivo di deficit esistente (4,5 per cento) permetterà di introdurre, con un provvedimento di prossima attuazione, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi a valere sull’anno in corso. E' quanto si legge in una nota del ministero dell'Economia, dopo l'approvazione del Documento di Economia e finanza (Def) da parte del Consiglio dei ministri. Ciò sosterrà il potere d’acquisto delle famiglie e contribuirà alla moderazione della crescita salariale. Unitamente ad analoghe misure contenute nella legge di bilancio, questa decisione testimonia l’attenzione del Governo alla tutela del potere d’acquisto dei lavoratori e, al contempo, alla moderazione salariale per prevenire una pericolosa spirale salari-prezzi.(Rin)