Migranti: fonti governo, con stato emergenza risposte più efficaci e tempestive

- La dichiarazione dello Stato di emergenza consente di assicurare risposte più efficaci e tempestive sul piano della gestione dei migranti e della loro sistemazione sul territorio nazionale. È quanto riferiscono fonti di governo, sottolineando che il numero degli sbarchi è largamente superiore rispetto al passato e il governo risponde prontamente dichiarando su tutto il territorio nazionale per un periodo di sei mesi lo stato di emergenza. Per l’attivazione e l’avvio delle prime misure urgenti sono stati stanziati cinque milioni di euro previsti dal Fondo per le emergenze nazionali. Con lo stato di emergenza – proseguono le stesse fonti – si potranno realizzare procedure e azioni più veloci per offrire ai migranti soluzioni di accoglienza in tempi brevi con adeguati standard. Inoltre, saranno coinvolte la Protezione civile e la Croce rossa italiana con il loro bagaglio di esperienze e dotazioni. Allo stesso tempo, si potranno aumentare e rafforzare le strutture finalizzate al rimpatrio dei non aventi diritto alla permanenza in Italia (Cpr), potenziando le attività di identificazione ed espulsione. Prosegue il lavoro per arrivare a una comune strategia europea sull’immigrazione. (Rin)