Spagna: popolari, su Ceuta e Melilla Sanchez chiarisca il suo nuovo rapporto con il Marocco

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo è "molto chiaro" in difesa delle città autonome di Ceuta e Melilla come parte del territorio nazionale, chiedendo al governo di Pedro Sanchez di "chiarire" le sue nuove relazioni con il Marocco. È quanto affermato dalla segretaria generale popolare e portavoce parlamentare al Congresso, Cuca Gamarra, dopo che il presidente del Senato di Rabat, Enaam Mayara, ha affermato che entrambe le città sono "occupate" dalla Spagna e che saranno "recuperate" in futuro attraverso negoziati "senza ricorrere alle armi". "È una questione assolutamente fuori discussione", ha detto con enfasi Gamarra, dopo che il partito sovranista Vox aveva chiesto al Pp di commentare le dichiarazioni del suo "partito fratello" in Marocco. "Quello che ci chiediamo è quale sia la posizione del governo spagnolo perché non dobbiamo dimenticare che Pedro Sanchez ha detto a tutti gli spagnoli di aver promosso nuove relazioni con il Marocco che garantissero la stabilità", ha sottolineato Gamarra. (Spm)