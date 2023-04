Def: debito scende al 142,1 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 il rapporto debito/Pil è risultato pari al 144,4 per cento, 1,3 punti percentuali inferiore rispetto alla previsione del Dpb dello scorso novembre. E' quanto si legge in una nota del ministero dell'Economia, dopo l'approvazione del Documento di Economia e finanza (Def) da parte del Consiglio dei ministri. Una diminuzione che, coerentemente agli obiettivi indicati nello scenario programmatico continuerà progressivamente a scendere nel 2023, al 142,1 per cento, nel 2024, al 141,4, fino a raggiungere il 140,4 per cento nel 2026. Tuttavia non possono essere ignorati gli effetti di riduzione del rapporto debito/Pil che si sarebbero potuti registrare se il super bonus non avesse auto gli impatti sui saldi di finanza pubblica che sono stati finora registrati.(Rin)