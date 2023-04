Def: Pil più uno per cento nel 2023, più 1,5 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello scenario tendenziale a legislazione vigente, il Pil è previsto crescere dello 0,9 per cento nel 2023 (programmatico 1) ― dato rivisto al rialzo in confronto al Dpb di novembre, in cui la crescita del 2023 era fissata allo 0,6 per cento ― dell’1,4 per cento nel 2024 (programmatico 1,5) dell’1,3 per cento nel 2025 e dell’1,1 per cento nel 2026 (stesse percentuali nel programmatico). E' quanto si legge in una nota del ministero dell'Economia, dopo l'approvazione del Documento di Economia e finanza (Def) da parte del Consiglio dei ministri. La stima per il 2024 viene pertanto rivista al ribasso (dall’1,9 per cento) in confronto allo scorso novembre. La proiezione per il 2025 è in linea con il Dpb, mentre la decelerazione prevista per il 2026 è dovuta a prassi metodologiche concordate a livello di Unione europea.(Rin)