Usa: la Conferenza nazionale dei democratici del 2024 si svolgerà a Chicago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza nazionale dei democratici del 2024 si terrà a Chicago, in Illinois. Lo hanno confermato fonti anonime al “New York Times”, aggiungendo che l’evento si svolgerà dal 19 al 22 agosto del prossimo anno. La città era in corsa contro New York e Atlanta, mentre Houston, in Texas, è stata precedentemente scartata durante il processo di selezione. La candidatura di Chicago ha avuto anche il sostegno ufficiale di diversi esponenti democratici, come la governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer e la senatrice Tammy Baldwin. La scelta della città riflette una rinnovata attenzione dell’amministrazione Biden nei confronti del Midwest, una regione in cui si trovano diversi Stati considerati strategici in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. (Was)