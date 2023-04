Famiglia: Salvini, abbraccio a Enea, garantire giuste condizioni a mamme e papà per crescere propri bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'La mamma mi ama ma non può occuparsi di me'. Un affettuoso abbraccio al piccolo Enea, a cui tutti auguriamo di trovare una famiglia che possa occuparsi di lui. Storia che commuove e pone una riflessione: fondamentale riempire le culle ma anche garantire le giuste condizioni a mamme e papà per far crescere i propri bambini. Il nostro impegno come Lega e come governo sarà totale". Lo scrive su Facebook il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. La vicenda è quella di Enea, il piccolo che domenica, nel giorno di Pasqua, era stato abbandonato alla "Culla per la vita" della Mangiagalli di Milano. Insieme al piccolo anche una lettera firmata dalla madre, dove racconta che il bimbo "è super sano, tutti gli esami fatti in ospedale sono ok", insieme a parole di affetto. (Rin)