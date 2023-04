Americhe: giovedì incontro Messico-Canada-Usa per strategia contro traffico fentnayl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alla decisione di comprendere il Canada, la riunione è stata anche "spostata" alla Casa Bianca, dall'idea iniziale di celebrarla in un ministero, per dare maggiore risalto al tema. "Verrà annunciata una strategia per il contrasto al commercio di fentanyl e delle armi. Questa è l'agenda di fondo", spiega la fonte. "La strategia è quella di coordinare un tema straordinario, una campagna di prevenzione informazione sui danni che causa. I termini della campagna si stanno definendo perché in Messico si dice 'le droghe uccidono' mentre negli states si dice 'controlla cosa consumi'. Si tratta di omologare gli slogan", ha aggiunto. Il farmaco arriva in dosi massicce negli Stati Uniti passando dai due Paesi confinanti anche se il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, insiste nel dire che la sostanza non viene prodotta nel Paese ma arriva dai porti asiatici, cinesi in primis. (segue) (Mec)