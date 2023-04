Americhe: giovedì incontro Messico-Canada-Usa per strategia contro traffico fentnayl (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre al trilaterale, rimane comunque confermato il bilaterale Messico-Usa, fissato durante la recente visita di Sherwood-Randall a Città del Messico. Il Paese latino - che si presenterà con i ministri degli Esteri Marcelo Ebrard, della Difesa Luis Cresencio Sandoval, della Marina militare, Rafael Ojeda Duran e il titolare dell'intelligence, Audaro Martinez - legherà il problema delle droghe al quello del traffico di armi d'assalto che il mercato Usa fornisce ai cartelli messicani. "Il Messico parlerà del debole impegno, quasi inesistente, in tema di sequestro delle armi alla frontiera con il Texas e l'Arizona", aveva detto Ebrard giorni fa. AL tempo stesso, il governo Lopez Obrador censura la mancata offensiva finanziaria, in termini di blocco dei fondi, al Cartello di Sinaloa, contrariamente a quello che si fa per altre organizzazioni. (segue) (Mec)