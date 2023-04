Mare: Fontana (M5s), va tutelato con politiche strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo governo "abbia sempre ben a mente che è compito della politica tutelare il mare, la biodiversità, gli ecosistemi e le aree marine protette, con esempi concreti. Il Mediterraneo è uno dei mari più ricchi di biodiversità, eppure sta soffrendo, e il suo stato di salute, essendo il mare un hotspot climatico, la dice lunga su un quadro generale tutt'altro che confortante. L'innalzamento del livello del mare, oltre a minacciare la vita e a mettere a repentaglio l'accesso ad acqua, cibo e assistenza sanitaria, se combinato con eventi metereologici estremi legati alla crisi climatica, può danneggiare infrastrutture vitali, e addirittura essere fonte di una forte instabilità geopolitica. Purtroppo gli studi ci dicono che, anche se miracolosamente riuscissimo a contenere l'aumento delle temperature entro gli 1,5°C, l'innalzamento del livello del mare sarà comunque considerevole. Allarmante anche la perdita di biodiversità marina e costiera, dalla quale dipendono, per il loro sostentamento, 3 miliardi di persone nel mondo, minacciata dalla plastica presente nei nostri mari". Lo dichiara, in una nota, Ilaria Fontana, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Ambiente e Infrastrutture alla Camera, commentando la Giornata nazionale del mare. "Con la nostra legge 'Salvamare', per esempio, abbiamo reso virtuoso un comportamento che, prima di questa, legge era addirittura perseguito penalmente: raccogliere volontariamente i rifiuti dal mare e portarli a terra, per immetterli nei loro circuiti di smaltimento; eppure, incredibilmente dopo mesi, siamo ancora in attesa dei decreti attuativi che farebbero una grande differenza - continua la parlamentare -. Va aumentata, poi, la protezione delle Aree marine protette, in linea con gli impegni internazionali assunti, anziché pensare di trivellare i nostri mari come previsto nel decreto legge Aiuti quater. Quella del mare è una tutela sulla quale non abbiamo intenzione di abbassare la guardia. Le politiche emergenziali non servono assolutamente a nulla. Servono soluzioni strutturali e interventi concreti immediati senza 'se' e senza 'ma', almeno per evitare il peggio".(Com)