Russia: Putin, inflazione al 3,3 per cento in aprile, aspettiamo un calo entro fine del mese

- Questo aprile, l'inflazione su base annua in Russia si è attestata al 3,3 per cento, e si aspetta un ulteriore calo entro la fine del mese. E' quanto affermato dal presidente russo, Vladimir Putin. "Al 3 aprile, secondo la Banca centrale russa (...) l'inflazione è scesa al 3,3 per cento su base annua", ha detto Putin in una riunione governativa sulle questioni economiche, aggiungendo che il tasso dovrebbe scendere sotto il 3 per cento entro la fine del mese. Il presidente ha evidenziato la necessità di evitare fluttuazioni dell'inflazione, in quanto ciò può avere un effetto negativo sull'attività economica in generale. (Rum)