Russia: Putin, ricavi del bilancio nel primo trimestre pari a 146 miliardi di euro nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi del bilancio della Russia sono stati pari a 13 mila miliardi di rubli (146 miliardi di euro) nel primo trimestre del 2023. Ad affermarlo nel corso di una riunione governativa è stato il presidente russo, Vladimir Putin. "La dinamica economica si riflette anche negli indicatori di bilancio. Per il primo trimestre di quest'anno, i ricavi del bilancio consolidato del Paese hanno superato i 13.000 miliardi di rubli, questo è in linea con i dati dello scorso anno, ma in generale, le dinamiche sono buone", ha osservato il capo dello Stato russo. (Rum)