Balneari: Croatti 8M5s), destre preparano ennesima inversione a U

- "La nota con cui il terzetto Bergamini-Gasparri-Centinaio chiede un’accelerata su mappatura e tavolo interministeriale relativamente alle concessioni demaniali è farsesca. La verità è che dopo mesi di chiacchiere, il governo delle giravolte vorticose prepara l’ennesima inversione a U. Resta in tutta la sua nitidezza la presa in giro colossale di tutte le destre nei confronti delle piccole imprese del settore. Dopo mesi di annunci sui pugni da battere in Europa e promesse di pulcinella, ci si è resi conto del tempo perduto e del 'cul de sac' in cui si è messo un intero comparto, cruciale per i destini futuri del turismo italiano. Aver impedito ai piccoli imprenditori virtuosi di programmare i loro investimenti è stato un errore imperdonabile, che ora rischia di spalancare le porte agli appetiti delle grandi multinazionali. Invece di dare seguito al cronoprogramma del ddl Concorrenza, i partiti di destra-centro hanno preferito le sceneggiate e le promesse fasulle. E ora si rendono conto che il gioco è finito, e che la procedura d’infrazione da parte dell’Ue è un rischio più concreto". Lo afferma in una nota il senatore M5s, Marco Croatti. (Com)