Usa: documenti segreti sui social, democratici chiedono briefing per aggiornare il Senato

- Il leader della maggioranza democratica al Senato Usa, Chuck Schumer, ha richiesto un “briefing classificato” a cui potranno partecipare tutti i membri della camera alta del Congresso, per fornire un aggiornamento sulla recente comparsa di documenti secretati del Pentagono relativi alla guerra in Ucraina, su diverse piattaforme social come Twitter, Telegram e Discord. La comparsa dei documenti classificati nelle ultime settimane rappresenta una importante breccia nella sicurezza dell’intelligence Usa, e ha spinto il dipartimento della Giustizia ad avviare una indagine per risalire alla causa della loro diffusione. Sono ancora in corso anche le verifiche del Pentagono, che ha preso provvedimenti per rafforzare le garanzie a tutela dei materiali e delle informazioni secretate. (Was)