Ue: Alto rappresentante Borrell in visita in Cina da giovedì a sabato

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, si recherà in visita in Cina da giovedì a sabato prossimo. Lo ha detto Nabila Massrali, portavoce della Commissione Ue per gli Affari esteri e le politiche di sicurezza, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "L'alto rappresentante si recherà in Cina dal 13 al 15 aprile. Questa visita offrirà l'opportunità di discutere di politica estera, di questioni regionali e globali, nonché delle relazioni bilaterali Ue-Cina", ha dichiarato la portavoce. "Si tratta di una missione di cui si è parlato molto tempo fa e che avrebbe dovuto svolgersi prima ma che, per questioni di agenda, si svolgerà solo questa settimana", ha aggiunto. (Beb)