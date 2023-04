Sardegna: Festival sviluppo sostenibili, iscrizioni aperte fino al prossimo 7 giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna contribuisce a questa settima edizione con la manifestazione “Ceas aperti” coordinata dall’Assessorato, in collaborazione l’Area marina protetta Capo Carbonara, Forestas e la Città metropolitana di Cagliari, che comincerà il 6 maggio con un ricco calendario di eventi, laboratori, seminari e workshop sui temi della sostenibilità. Il Festival, promosso dalla Alleanza italiana per lo Sviluppo sostenibile (oltre 300 aderenti), è riconosciuto dalle Nazioni Unite come un'iniziativa innovativa e unica a livello internazionale, per due volte finalista agli Sdgs Action Awards. Per le iscrizioni, entro il 28 aprile, al “Festival dello Sviluppo sostenibile” bisogna registrarsi all’indirizzo 2023.festivalsvilupposostenibile.it/proponi-evento/ ; mentre i siti di riferimento sono www.regione.sardegna.it/argomenti/strategiaregionalesvilupposostenibile/ e www.sardegnainfeas.it . Per informazioni si può inviare una mail a sardegna2030@regione.sardegna.it . (Rsc)