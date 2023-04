© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- G20: riunione ministri Finanze e banchieri centrali domani e dopodomani a Washington - Domani e dopodomani (12 e 13 aprile) a Washington, negli Stati Uniti, si terrà la seconda riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20, sotto la presidenza dell’India. Lo riferisce un comunicato del ministero delle Finanze indiano, la cui titolare, Nirmala Sitharaman, è impegnata dal 10 al 16 aprile in un viaggio a Washington per partecipare alle riunioni di primavera del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale e per altri impegni collegati. Alla riunione del G20 sono attesi circa 350 delegati degli Stati membri, dei Paesi ospiti e di organizzazioni internazionali e regionali. I lavori si articoleranno in tre sessioni, dedicate ad altrettanti temi: l’economia globale e l’architettura finanziaria internazionale; la finanza sostenibile e l’inclusione finanziaria; la tassazione internazionale. L’obiettivo, si legge nella nota, è deliberare su questioni riguardanti l’insicurezza alimentare ed energetica, la gestione della vulnerabilità al debito, il rafforzamento delle banche multilaterali di sviluppo, la mobilitazione di risorse per l’azione climatica. La terza riunione si terrà a luglio in India, a Gandhinagar, nello Stato del Gujarat. (segue) (Res)