- Taiwan: Difesa rileva 91 aerei e 12 navi da guerra cinesi nei pressi dell'isola - Novantuno aerei e 12 navi da guerra cinesi sono stati rilevati oggi nei pressi dell'isola di Taiwan. Lo riferisce il ministero della Difesa taiwanese su Twitter, precisando che 54 velivoli hanno oltrepassato la linea mediana dello Stretto, il confine territoriale non ufficiale con la Cina. Le forze armate dell'isola hanno risposto schierando navi e sistemi missilistici di terra. Le manovre arrivano al termine delle esercitazioni militari organizzate dalla Cina nelle acque e nello spazio aereo circostanti l'isola dall'8 al 10 aprile scorsi, in risposta alle soste effettuate dalla presidente taiwanese Tsai Ing-wen negli Stati Uniti nell'ambito del suo viaggio in America Centrale (29 marzo - 7 aprile). Pechino, che rivendica Taiwan come parte del territorio nazionale, ha contestato soprattutto il colloquio tenuto da Tsai con il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, accusato di avere prestato sostegno ai "separatisti promoventi l'indipendenza di Taiwan" e di aver violato le disposizioni dei tre comunicati congiunti Usa-Cina. (segue) (Res)