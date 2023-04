© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Fmi lascia invariate stime, rimbalzo del 5,2 per cento nel 2023 - La crescita economica della Cina dovrebbe rimbalzare del 5,2 per cento nel 2023 per poi rallentare al 4,5 per cento nel 2024. Lo riferisce il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel rapporto sulle prospettive economiche globali ("World Economic Outlook") pubblicato oggi. Le prospettive economiche della Cina risultano invariate rispetto a quelle formulate dall'istituto internazionale lo scorso gennaio, che attribuisce la ripresa della prima potenza asiatica soprattutto alla revoca delle restrizioni adottate a contenimento del Covid-19. Oltre a invertire il calo dei prezzi delle materie prime nell'eventualità di una potenziale escalation della guerra in Ucraina, un rimbalzo dell'economia cinese superiore al previsto potrebbe produrre anche un aumento dell'inflazione, precisano gli analisti, avvertendo che "tali condizioni potrebbero indurre le banche centrali delle principali economie a inasprire ulteriormente le politiche e mantenere un orientamento restrittivo più a lungo, con effetti negativi sulla crescita e sulla stabilità finanziaria". (segue) (Res)