- Trasporto aereo: undici compagnie cinesi hanno rimesso in servizio Boeing 737 Max - Quarantatré Boeing 737 Max sono tornati in servizio presso undici compagnie aeree cinesi alla data del 10 aprile, segno di una rinnovata fiducia nel produttore statunitense di aeromobili dopo gli incidenti del 2019. Lo riferisce la compagnia in un post pubblicato sulla piattaforma social WeChat, in cui si precisa che il numero di aeromobili tornati a volare in Cina rappresenta circa il 45 per cento della flotta di 737 Max operante nel Paese. I modelli Boeing 737 Max sono tornati gradualmente in servizio nella prima potenza asiatica a partire dal 13 gennaio scorso, a quattro anni dai devastanti incidenti aerei di cui gli aeromobili sono stati protagonisti in Indonesia ed Etiopia. (Res)