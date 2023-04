© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna-Brasile: Congresso e Senato terranno seduta congiunta per ricevere presidente Lula - Il Congresso dei Deputati spagnolo e il Senato terranno una seduta congiunta il 26 aprile per accogliere il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, che terrà un discorso al Parlamento. Lo ha annunciato la vicepresidente del Senato, Cristina Narbona, spiegando che l'evento si svolgerà nella sessione plenaria del Congresso e vedrà la partecipazione di deputati e senatori. Sarà la prima visita di Lula da Silva in Spagna da quando è diventato nuovamente presidente del Brasile il primo gennaio scorso. (segue) (Res)